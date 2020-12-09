ABD’de hırsızlık çeteleri, PlayStation 5 tırlarına saldırıyor

ABD'de hırsızlık çeteleri, yılbaşı alışverişleri öncesinde nakliye tırlarına saldırılar düzenlemeye başladı. En çok saldırı düzenlenen ürünlerin başında ise PlayStation 5 var.

Sony'nin 11 Haziran'da düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony tarihinin en büyük konsol çıkışını gerçekleştirerek rekor kırmıştı.

ÇETELERİN KURBANI OLDU

Yeni gelen bilgilere göre ABD'de hırsızlık çeteleri, yılbaşı alışverişleri öncesinde PlayStation 5 nakliye tırlarına saldırılar düzenlemeye başladı. Seyir halindeyken tırlara arkadan yaklaşan çete üyeleri, arabadan çıkarak tıra giriyor ve malları kendi araçlarına aktarıyor.

Yılbaşının yaklaşmasıyla daha da artan söz konusu hırsızlık olayları, bazı şüphelerin de akla gelmesine neden oldu.

ABD Karayolu Taşımacılığı Derneği’nin eski güvenlik yöneticisi, çete üyelerinin saldırılar için içeriden bilgi alıyor olabileceğini, aksi halde tırların ne zaman ve nerede olacağını tahmin edemeyeceklerini söyledi.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan PlayStation 5, görünüşe göre önümüzdeki süreçte de gündemi bir hayli meşgul etmeye devam edecek.