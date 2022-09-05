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    ABD'de iPhone kullanım oranı ilk defa Android'i geçti

    Yeni verilere göre, ABD'de en çok kullanılan telefon ilk defa iPhone oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:07
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    ABD'de iPhone kullanım oranı ilk defa Android'i geçti

    iPhone, piyasaya sürüldüğü 2007 yılından bu yana, iOS işletim sistemi ABD'de hiçbir zaman Android'i geçememişti.

    iOS ilk çıktığında, pazarın büyük bir bölümü Blackberry, Nokia ve Motorola gibi şirketler tarafından ele geçirilmişti.

    Android ise 2010 yılında çıkış yaparak tüm dev markaları ve iOS'u geçerek açık ara zirveye oturdu.

    iPhone'lar ilk defa ABD'de zirvede

    Counterpoint’in yeni raporuna göre ABD’de aktif olarak kullanılan iPhone sayısı, ilk kez Android telefonlarının sayısını geçti.

    2007 yılından beri devam eden rekabet sonucunda Apple, bu yılın haziran ayında tüm Android ekosisteminin önünde yer aldı.

    apple

    Counterpoint’in farklı bir araştırmasına göre Apple, 400 dolar üstü telefon satışında dünya genelinde yüzde 57’lik bir pazar payına sahipken, 1000 dolar üstü telefon satışlarında yüzde 78’lik bir pazar payı ile rakiplerine fark attı.

    Android tüm dünyadaki liderliğini korumaya devam ediyor. Ancak iPhone satışları, pandemi ve yüksek enflasyona rağmen düşüş göstermedi.


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