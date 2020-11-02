ABD'de koronavirüs vakalarını tespit eden yapay zeka geliştirildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü uzmanları, yapay zeka modeli ile öksürük sesinden belirti göstermeyen vakaları belirlediklerini açıkladı.

ABD'li bilim insanları, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakalarını belirlemek için yeni bir model geliştirdi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından yapılan açıklamada, belirti göstermeyen kişilerin, koronavirüsün fark edilebilir fiziksel semptomlarını taşımadığı için test yaptırma olasılıklarının düşük olduğu, bu sebeple enfeksiyonun bilmeden başkalarına yayılabileceği ifade edildi.

ÖKSÜRÜK SAYISINA GÖRE TESPİT

MIT uzmanları, konu üzerinde çalışarak asemptomatik kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfetti.

Bu farklılığın, insan kulağı tarafından ayırt edilemediği ancak yapay zeka tarafından saptandığı tespit edildi.

YÜZDE 100 ORANLA TESPİT ETTİ

Uzmanlar, yapay zeka modelini kişilerin gönüllü olarak gönderdiği on binlerce öksürük sesi örneği ve kelime sesleri üzerinde eğitti.

Eğitimin ardından yapay zeka modeli, yeni öksürük kayıtlarıyla beslenince, koronavirüse yakalandığı doğrulanan kişilerin yüzde 98,5'ini, asemptomatik koronavirüs hastalarının yüzde 100'ünü doğru bir şekilde tanımladı.

FDA ONAYLARSA HER YERDE KULLANILACAK

Söz konusu model, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanırsa asemptomatik kişiler bu modeli ücretsiz, kullanışlı bir ön tarama aracı olarak kullanabilecek.

Kullanıcı her gün ve her saat, telefonundaki uygulamaya veya bir işletmenin girişine yerleştirilecek cihaza öksürerek koronavirüs olup olmadığını anında ve hızlı bir şekilde öğrenebilecek.