ABD'de koronavirüsten ölüm oranı gripten 49 kat yüksek

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, ABD'de koronavirüs nedeniyle meydana gelen ölümler, grip ölümlerinden 49 kat daha fazla.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle yüz binlerce insan yaşamını yitirdi.

Her ne kadar koronavirüs ve gribin benzer belirtileri olsa da ölüm oranları karşılaştırıldığında, koronavirüsün ne derece ciddi bir hastalık olduğu ortaya çıkıyor.

ÖLÜM ORANI GRİPTEN 49 KAT YÜKSEK

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre geçen yıl ABD'de grip hastalarının yaklaşık yüzde 0,1'i yaşamını yitirdi. Bildirilen toplam vaka ve ölü sayısına baktığımızda ise koronavirüsün, ABD'deki ölüm oranı yaklaşık yüzde 4,9 olarak hesaplandı.

Bu da koronavirüsün, gripten 49 kat daha yüksek bir ölüm oranına sahip olduğunu gösteriyor.





Yukarıdaki ABD verilerine göre ilk dikkat çeken şey, 50-64 yaş aralığındaki ölüm oranının bir hayli düşük olması. Ancak diğer yandan, tespit edilen korona vakalarının büyük bir çoğunluğu da bu yaş aralığında bulunuyor. (Yaklaşık 475 bin vaka)

Yine Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri verilerine göre, geçtiğimiz yıl ABD'de yaklaşık 35 milyon kişi griple mücadele etti ve 34 bin kişi öldü. Tıpkı koronavirüste olduğu gibi, gripten ölenlerin de büyük bir çoğunluğunu 65 yaş üstü oluşturdu.