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    ABD'de kripto para dolandırıcılığı: Kurbanların kaybı 2021'den beri 1 milyar doları geçti

    2021'in başından bu yana 46 binden fazla kişinin dolandırıcılık nedeniyle 1 milyar doların üzerinde kripto para kaybettiğini bildirdi.
    • 04.06.2022 - 01:04
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    ABD'de kripto para dolandırıcılığı: Kurbanların kaybı 2021'den beri 1 milyar doları geçti

    ABD Federal Ticaret Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Ocak 2021'den mart ayına kadar olan süreçte, tüketicilerin kripto para birimlerini içeren dolandırıcılıklar nedeniyle 1 milyar doların üzerinde kayıp yaşadığı aktarıldı.

    1 yılda 46 binden fazla insan mağdur edildi

    Kripto paranın birçok dolandırıcı için hızla en çok tercih edilen ödeme şekli haline geldiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu dönemde 46 binden fazla kişinin dolandırıldığı kaydedildi.

    Sahte yatırım vaadiyle dolandırılıyorlar

    Açıklamada, kripto para kayıplarının çoğunun sahte kripto para yatırım fırsatlarıyla ilgili olduğu belirtilerek, sahte yatırım vaadiyle gerçekleşen dolandırıcılıklardan sağlanan tutarın Ocak 2021'den bu yana toplam 575 milyon dolar olduğu bildirildi.

    ABD de kripto para dolandırıcılığı: Kurbanların kaybı 2021 den beri 1 milyar doları geçti #1

    Aşk ilişkisi ile yatırıma ikna ediliyorlar

    En çok kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden birinin de insanların haklarında soruşturma açılabileceği iddia edilerek paralarını kripto para birimine dönüştürmelerini sağlamak olduğu aktarılan açıklamada, insanları aşk ilişkisi aracılığıyla kripto para yatırımı yapmaya ikna etmenin ise bir diğer yöntem olduğu ifade edildi.

    Sosyal medya üzerinde tuzak

    Açıklamada, kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılıkların genellikle sosyal medyada başladığı, 2021'den bu yana kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılık bildiren tüketicilerin yaklaşık yarısının bu dolandırıcılığın bir sosyal medya platformunda bir reklam, gönderi veya mesajla başladığını bildirdiği kaydedildi.

    FTC'nin açıklamasında, 20-49 yaş arasındaki kişilerin kripto para dolandırıcılığı yaşama ihtimalinin daha büyük yaş gruplarına kıyasla 3 kat fazla olduğu, ancak daha büyük yaş gruplarının kripto para dolandırıcılıklarında daha fazla para kaybettiği aktarıldı.


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