ABD'de küçük ölçekli haber kuruluşları, Google ve Facebook ile pazarlık yapabilecek

ABD'de küçük ölçekli haber kuruluşları, Google ve Facebook ile pazarlık yapabilecek

ABD Kongresi, gelecek haftalarda küçük ölçekli haber kuruluşlarının büyük teknoloji şirketleriyle birlik olarak pazarlık etmelerini kolaylaştıracak bir tasarı sunacak.

Son zamanlarda Facebook ile Avustralya hükümeti arasında haber krizi yaşanıyordu.

Avustralya, Nisan 2020'de teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Facebook ise, 17 Şubat'ta teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle, Avustralyalıların platformdaki haber paylaşımını engellemişti.

ABD'DEN DE YENİ HAMLE GELDİ

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Kongresi gelecek haftalarda küçük ölçekli haber kuruluşlarının, Facebook ve Google gibi büyük teknoloji şirketleriyle birlik olarak pazarlık etmelerini kolaylaştıracak bir tasarıyı sunacak.

Temcilciler Meclisi Adalet Komitesi antitröst panelinin üst düzey Cumhuriyetçi kongre üyelerinden Ken Buck, Reuters'a yaptığı açıklamada, komitenin pazara hakim durumdaki kuruluşları hedef alan bir dizi tasarı sunacağını ve ilk tasarının daha küçük haber kuruluşlarının toplu bir şekilde Facebook ve Google ile pazarlık etmelerini sağlayacağını söyledi.

Sosyal medya şirketleri, kendilerine müşteri çekmek için haber içerikleri kullanıyor; ancak haber kuruluşları, sosyal medya şirketlerinin yeterli reklam gelirini paylaşmadığını söylüyor.

Böylelikle bu tasarı geçerse, zor durumda olan haber kuruluşlarının satış gelirleri artabilir.

Google'ın reklam satış teknolojisini kullanan küçük haber kuruluşları, yıllardır daha büyük rakiplerine kıyasla arama motorundan daha az gelir elde ettiklerinden yakınıyor. Ancak son zamanlarda bazı ülkeler, çıkardıkları yasalarla Google'ı zorlamaya devam ediyor.