ABD'de Pokemon Go oynayıp soygun ihbarına gitmeyen 2 polis atıldı

ABD'de 2 polis, soygun ihbarına gitmek yerine Pokemon Go oynadıkları gerekçesiyle görevden alındı.

ABD'nin Los Angeles kentinde 2017'de yaşanan olay, görevden alınan memurlar Louis Lozano ve Eric Mitchel tarafından yapılan bir itiraz başvurusu sayesinde basına yansıdı.

MAHKEME BAŞVURUYU REDDETTİ

Şehrin disiplin soruşturması sürecinde uygunsuz davrandığına yönelik suç duyurusunda bulunan polisler, disiplin sürecinde polis arabasında alınan kayıtların kullanılmasının uygunsuz olduğunu iddia etti ancak mahkeme başvuruyu reddetti.

SOYGUN İHBARINA YANIT VERMEDİLER

Konuyla ilgili daha önce verilen ifadelere göre, bir polis memuru, Crenshaw Alışveriş Merkezi'ndeki bir mağazada 15 Nisan 2017'de meydana gelen soygun sırasında destek için Lozano ve Mitchel'ı aradı; ancak aramaları cevapsız kaldı. Lozano ve Mitchel, şehrin sesli bir yerinde olduklarını ve telefonlarını duymadıklarını iddia etti.

Polis arabasından alınan ses kayıtlarında ise, ikilinin anonsu duymadıkları yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı, aksine, ikilinin ihbara gidip gitmemeyi konuştuktan sonra 'Snorlax yakalamaya gittikleri' ortaya çıktı.

"BU ŞEY BENİ ÇILDIRTIYOR"

Yayınlanan kayıtlarda, Mitchell'in "Lanet olsun dostum. Bu şey beni çıldırtıyor. Çocuklar çok kıskanacaklar" dediği belirtildi.

GÖREVDEN ALINDLAR

Memurlar daha sonra çağrıya yanıt vermedikleri, üstlerine yalan söyledikleri, yapılan ihbara gitmedikleri, soruşturma sırasında yalan söyledikleri ve mesaide Pokemon Go oynadıkları için görevden alındı.