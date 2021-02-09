ABD'de su şebekesi hacklendi: Binlerce insan zehirlenme tehlikesi yaşadı

ABD'nin Florida eyaletindeki su şebekelerine sızan bir hacker, sudaki sodyum hidroksit oranını 100 katına çıkararak insanları zehirlemeye çalıştı.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan ve 15 bin kişiye içme suyu sağlayan su şebekesi, hacker'ların saldırısına uğradı.

Kimliği belirlenemeyen siber saldırganlar, Florida’nın Oldsmar bölgesindeki su altyapısını hackleyerek, sudaki sodyum hidroksit oranını 100 katına çıkardı ve binlerce kişiyi zehirlemeye çalıştı.

Yetkililer, bilgisayar korsanlarının şehir suyuna tehlikeli miktarda kimyasal pompaladığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TEHLİKEYİ BİR ÇALIŞAN ÖNLEDİ

Şebekede çalışan bir kişi, ekrandaki verilerin aniden değiştiğini fark etti. Sudaki kimyasal oranının artırıldığını anlayan yetkili, aynı anda tüm bölgelerdeki suyu keserek felaketin önüne geçmeyi başardı.

Sodyum hidroksit, suyun asitlik değerini kontrol etmek için şebeke suları az miktarda ekleniyor, ancak fazlası halk sağlığı için büyük bir tehlike yaratıyor.

Bilim insanlarına göre sodyum hidroksit zehirlenmesi semptomları arasında, solunum güçlüğü, akciğer iltihabı, yemek borusu ve midede hasar yer alıyor. Ayrıca uzmanlar, hasarın büyüklüğüne göre bu semptomların ölümle sonuçlanabileceğini söylüyor.

FBI SORUŞTURMA AÇTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan FBI, saldırının ABD içinden mi yoksa başka bir ülkeden mi yapıldığını henüz bilmiyor.

Yetkililer, sudaki sodyum hidroksit miktarının eski seviyesine getirildiğini ve şu anda herhangi bir zehirlenmenin yaşanmadığını belirtiyor.