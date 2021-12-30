ABD'de sürücüsüz kamyon, 130 kilometrelik yolculuğu tamamladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde dorsesi olmayan bir kamyon, herhangi bir insan müdahalesi olmadan yaklaşık 130 kilometrelik yolculuğu tamamlamayı başardı.

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojilerine dev yatırımlar yapılıyor ve gelecekte sürücülerin tamamen devre dışı kalması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde dorsesi olmayan bir kamyon, herhangi bir insan müdahalesi olmadan yaklaşık 130 kilometrelik yolculuğu normal trafik içinde başarılı şekilde tamamladı.

Arizona eyaletinde yapılan test sürüşünde; Tucson kentinden gece saatlerinde yola çıkan yarı kamyon, 130 kilometrelik yolculuğun ardından Phoenix'e ulaştı.

ÖNDEKİ ARAÇ, ENGELLERİ KONTROL ETTİ

San Diego merkezli TuSimple şirketi tarafından geliştirilen teknoloji sayesinde otonom sürüş gerçekleştiren kamyonun, yaklaşık 10 kilometre önünde giden bir araç beklenmedik engel kontrolü yaptı.

Şirkete air bir araç da kamyonu yaklaşık 1 kilometre mesafeden olası acil durum müdahalesi için takip etti.

Otonom sürüş yapan kamyonun trafik ışıklarına uyduğu, kurallar dahilinde şerit değiştirerek ilerlediği ve yoldaki diğer sürücülerle etkileşim halinde olduğu tespit edildi.

Nakliyeciliğin yüzde 40 gider kısmının sürücülere yapılan ödemeler olduğunu belirten TuSimple, yeni teknoloji sayesinde bu kalemle birlikte yakıt masrafının da yüzde 10 azalacağını söyledi.