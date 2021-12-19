Texas eyaletinde hareket halindeki Tesla marka aracın sürücü koltuğunda tek başına oturan köpeğin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

ABD’nin Texas eyaletinde otopilot özelliğine sahip Tesla marka aracın sürücü koltuğunda tek başına oturan köpek sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD’de Tesla'nın sürücü koltuğundaki köpek gündem oldu VİDEO

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüleri kaydeden Blake Missick adlı kişi, “Bu gerçekten çılgınca! Arabada kimseyi göremiyorum. Böyle bir şey yasal mı?” diyerek olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.



Görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü, bazı kullanıcılar görüntünün kurgu olduğunu ve takipçi kazanmak için özellikle kayda alındığını aktardı.

GÖRÜNTÜLERİN KURGU OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Missick’in daha önce de bu tarz görüntüler paylaşması, Tesla’nın otopilotunun 30 saniye içerisinde direksiyona dokunulmasını isteme özelliği ve çekilen videonun 29 saniye sürmesi bu ihtimali daha da güçlendirdi.



Missick görüntünün kurgu olduğu iddialarına ise, "Hayır, bu benim işim değil. Ama keşke Tesla’sı olan birini tanısaydım, bu harika olurdu" diyerek cevap verdi.

BENZER OLAYDAN SONRA UYARI GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz yıl yaşanan bir olayda da bir TikTok kullanıcısı aracının arka koltuğuna bir yatak kurmuş ve aracın kontrolü otopilottayken uyumuştu.

Görüntüler, tepkiyle karşılanmış ve otonom sürüşe bu kadar fazla güvenilmemesi gerektiğine dair haberler basında yer almıştı.