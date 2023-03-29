ABD'de TikTok ve Meta'ya dava! Aldatıcı yöntemler kullanıyorlar ABD'nin Arkansas eyaleti yönetimi, Çinli video paylaşım platformu TikTok'a ve Facebook'un sahibi Meta'ya dava açtı.

AA

Son zamanlarda verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiaları nedeniyle baskı altında olan TikTok için işler pek de iyi gitmiyor.

Bazı ülkeler tarafından yasaklanan TikTok, şimdi de ABD'de yeni bir davayla karşı karşıya kaldı.

ABD'nin Arkansas eyaleti yönetimi, Çinli video paylaşım platformu TikTok'a ve Facebook'un sahibi Meta'ya dava açtı.

Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders ve Başsavcı Tim Griffin, sosyal medya platformlarına 3 farklı dava açıldığını söyledi.

"Onları sorumlu tutmalıyız"

Sanders, "Büyük teknoloji şirketlerini, çocuklarımızda bağımlılık oluşturan platformları kullanmaya zorlamaktan ve onları uygunsuz içerik dünyasına maruz bırakmaktan sorumlu tutmalıyız." dedi.

Meta'nın kasıtlı olarak ergenlere bağımlılık yapan ve onların düşüncelerini şekillendiren algoritmalar kullandığını belirten Griffin, şu ifadeleri kullandı:

Meta, bu algoritmalar hakkında halka bilgi vermek yerine, kar ve büyüme peşinde olduğu için algoritmaların işleyiş şeklini halktan bilerek gizliyor.

Davalardan birinin, TikTok kullanan reşit olmayan çocukları, cinsellik, uyuşturucu veya alkol kullanımını tasvir eden içerikler dahil uygunsuz içeriklerden korumak için açıldığı ileri sürüldü.

Meta aleyhindeki davada ise şirketin Facebook üzerinden, çocukların platformda geçirdiği süreyi en üst düzeye çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.