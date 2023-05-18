ABD'de TikTok’u tamamen yasaklayan ilk eyalet Montana oldu ABD'nin Montana eyaleti, Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasakladı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.

ABD'nin Montana eyaletinde Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulaması tamamen yasaklandı.

ABD'de bir ilk

NTV'nin haberine göre, Montana Valisi Greg Gianforte, şubat ayında eyalet meclisinden geçen yasa tasarısını imzaladı. Böylece Montana, ülkede TikTok'u yasaklayan ilk eyalet oldu.

Yasa, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. O tarihten sonra Apple ve Google uygulama mağazalarından TikTok indirilemeyecek.

Aksi takdirde bu iki mağaza indirme ve ihlalin devam ettiği her gün için 10 bin dolar ceza ödeyecek.