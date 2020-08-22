ABD'de yapay zeka, F-16 pilotunu yendi

ABD'de insan ile yapay zekanın karşı karşıya geldiği simülasyonda kazanan yapay zeka oldu.

Günümüzde hemen hemen her alanda karşımıza çıkan yapay zeka teknolojileri, birçok alanda çeşitli kolaylıklar sağlıyor.

ABD'de yapılan yeni bir test, insan zekası ile yapay zekayı karşı karşıya getirdi.

ABD ordusunun araştırma geliştirme (AR-GE) merkezi olarak kabul edilen DARPA, yapay zeka ile insanın yarıştığı bir simülasyon gerçekleştirdi.

YAPAY ZEKA İNSANI YENDİ

Heron sistemleri için geliştirilen yapay zeka, F-16 pilotu ile girdiği mücadeleden galip ayrılan taraf oldu. Üstelik 5 kez gerçekleştirilen testin beşini de yapay zeka kazandı.

Yapay zeka teknolojilerinin oldukça gelişmesiyle insansız savaş uçakları birçok ülkenin gündeminde yer alıyor. DARPA'nın gerçekleştirdiği test ise yapay zekanın uçuşlarda ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Ancak DARPA yetkilileri, hava kuvvetleri pilotlarının savaş sırasında kontrolü yapay zekaya devretmesinden önce, önlerinde hala uzun bir yol olduklarını açıkladı.

DARPA NEDİR

Açılımı "The Defense Advanced Research Projects Agency" olan DARPA, "İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı" anlamına geliyor.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu olan DARPA'nın amacı ise, ABD ordusu tarafından kullanılmak üzere çeşitli teknolojiler geliştirmek. DARPA hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.