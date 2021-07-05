ABD'de yapılan siber saldırı sonucu İsveç'teki 800 mağaza kapatıldı

ABD'de teknoloji sağlayıcı bir şirketin fidye yazılım saldırısına uğraması, İsveç'te bir süpermarket zincirine 800 mağazasını kapattırdı.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşandı.

Geçtiğimiz cuma günü ABD'de, oldukça geniş kapsamlı bir siber saldırı yapıldı. Binlerce şirkete teknoloji hizmeti sağlayan Kaseye şirketini hedef alan yazılım, farklı ülkeleri de etkiledi.

İSVEÇ'TEKİ 800 MAĞAZA ETKİLENDİ

Siber saldırıdan dolaylı olarak etkilenen İsveç'teki Coop süpermarket zinciri, yazar kasalarını çalıştıramadığı için cumartesi günü 800 mağazasında faaliyetlerine ara verdi.

İsveç'teki şirketin Kaseye'nin yazılımlarını sisteminde doğrudan kullanmadığı, ancak yazılım sağlayıcılarından birinin kullandığı belirtildi.

ABD merkezli Kaseye'ye yönelik saldırıda, ilk belirlemelere göre şüpheler REvil olarak bilinen fidye yazılım çetesi üzerinde yoğunlaştı.

Çetenin Kaseya şirketinin masaüstü yönetim aracını ele geçirdiğinden ve kullanıcılarına kötü amaçlı güncelleme gönderdiğinden şüpheleniliyor.

Şirket, soruşturma aşamasında ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte çalışıldığını ve ilk olarak 40 müşterisinin saldırıdan doğrudan etkilendiğini açıkladı.

FBI, saldırıdan etkilenme ihtimali olan herkese Kaseya'nın sunucularını kapatma çağrısı yaptı.

MİLYON DOLARLARCA FİDE TALEP EDİLDİ

Saldırıdan etkilenen şirketlerin dosyalarının kilitlendiği ve dosyaları kurtarmak için milyon doları bulan fidye talep eden elektronik mesajlar bırakıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD istihbarat birimlerine saldırının arkasındaki kişileri soruşturma emri verdi.