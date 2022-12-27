ABD'deki kar fırtınası, Bitcoin madencilerini olumsuz etkiliyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde etkisini hissettiren kar fırtınası nedeniyle Bitcoin madencileri zor durumda kaldı.

Son aylarda düşüşte olan kripto para piyasaları için kötü haberler gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde etkisini hissettiren kar fırtınası nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri, Bitcoin madencilerini zor durumda bıraktı.

ABD’de pek çok bölgede yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle birçok madencilik şirketi üretime ara vermek zorunda kaldı.

Hashrate oranında düşüş

Madencilik için ne kadar işlem gücünün kullanıldığının bir ölçüsü olan Hashrate oranı da yüzde 30 civarı düştü.

Mining Pool Stats bilgi platformu istatistiklerine göre, ABD'deki en büyük madencilik havuzu olan Foundry USA, 23 Aralık'ta hashrate'inin yarısından fazlasını kaybetti.

Texas Blockchain Council'in kurucusu ve başkanı Lee Bratcher'ın bir LinkedIn gönderisine göre, Teksas'taki endüstriyel ölçekli Bitcoin madenciliği yükünün yüzde 99'u cumartesi günü sabah 6'da kapatıldı.