ABD'den 5G kararı: Uçaklara ek güvenlik önlemleri geliyor

ABD, yeni 5G lansmanlarından sonra bazı Boeing 787 inişleri için ek önlemler alınması gerektiğini açıkladı.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son zamanlarda oldukça tartışılıyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), orta bant 5G kablosuz sinyallerinin havacılık elektroniğini etkileyebileceği konusunda geçtiğimiz günlerde bir uyarı yayınlamıştı.

FAA, 5G sebebiyle altimetrede (yükseklikölçer) oluşabilecek parazitlere karşı, pilotların düşük irtifalarda otomatik iniş veya diğer uçuş sistemlerini kullanmalarını yasaklamıştı.

YENİ ÖNLEMLER GELİYOR

ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon, 19 Ocak’ta yeni 5G C-bant hizmetini erişime açacak. Ancak Federal Havacılık İdaresi (FAA) hala oldukça endişeli.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), cuma günü yaptığı açıklamada, Boeing 787s pilotlarının 5G hizmetinin konuşlandırıldığı havalimanlarında, ıslak veya karlı pistlere inerken ek önlemler almalarını zorunlu kılacağını söyledi.

5G, FREN SİSTEMİNİ ETKİLEYEBİLİR

FAA, 5G bağlantısının motor ve fren sistemlerinin iniş moduna geçmesini engelleyebileceğini ve bu da bir uçağın pistte durmasını zorlaştırabileceğini açıkladı.

Geçen yıl 80 milyar dolarlık bir açık artırmada 5G C-Band spektrumunun neredeyse tamamını kazanan AT&T ve Verizon, 3 Ocak'ta 5G risklerini azaltmak için 50 havalimanı civarında tampon bölge oluşturma konusunda anlaşmış ve 5G hizmetlerini iki hafta ertelemişti.

Havacılık idaresi, 50 havalimanı civarındaki geçici tamponla bile, 5G dağıtımının uçuş iptallerine, yönlendirilmiş uçuşlara ve gecikmelere yol açabileceğini söyledi.

5G hakkında bilgi toplamaya devam eden FAA, uçuş risklerini azaltmak için AT&T ve Verizon gibi büyük telekomünikasyon şirketleri ile birlikte çalışıyor.

Öte yandan Kanada'daki havalimanlarında da güvenlik riski nedeniyle 5G kullanımı kısıtlanmıştı.