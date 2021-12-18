ABD'den Çin savaş uçağı tahmini

ABD, Çin'in ne kadar savaş uçağı olduğuna dair tahminini açıkladı.

Son zamanlarda Çin'in ne kadar savaş uçağı olduğuna dair bazı tahminler yapılıyor. Son tahmin ise ABD'den geldi.

ABD'nin tahminine göre, Çin'in hava kuvvetleri ve donanması şu anda yaklaşık 2 bin 800 uçak kullanıyor ve bunlardan 2 bin 250 adedi savaş uçağı.

Bu rakamlara göre Çin; bölgedeki en büyük, dünyada ise en büyük üçüncü hava gücü konumunda. Pentagon, Çin'in bu gücünün Batı hava kuvvetlerini hızla yakalaması anlamına geldiğini ifade ediyor.

BÖLGENİN EN BÜYÜK HAVACILIK GÜCÜ

Kasım ayında yayınlanan Çin ordusuna ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'nın yıllık raporuna göre, Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) ve Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF) artık "bölgedeki en büyük havacılık gücünü ve dünyanın en büyük üçüncü havacılık gücünü oluşturuyor.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlere göre Çin'in geliştirilmekte olan daha fazla gizli uçağı olduğu söyleniyor.

Bunlar arasında nükleer kapasiteli bir gizli bombardıman uçağı bulunduğu da belirtildi. PLAAF'ın en büyük başarısının ise, beşinci nesil hayalet avcı uçağı J-20 "Mighty Dragon" olduğu ifade edildi.