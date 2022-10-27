ABD'den Meta'ya 24,7 milyon dolar ceza

ABD'de Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya 24,7 milyon dolar ceza kesildi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Meta, geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulu tarafından 346 milyon 717 bin lira cezaya çarptırılmıştı. Şirket, yüklü bir ceza da ABD'den aldı.

AA'da yer alan habere göre, ABD'de Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya 24,7 milyon dolar ceza kesildi.

Washington eyaletine bağlı King County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Douglass North, Meta'nın Adil Kampanya Uygulamaları Yasası ihlalini karara bağladı.

Yasa kapsamındaki en büyük ceza

Hakim North'un Meta'ya verdiği 24,7 milyon dolarlık ceza, Adil Kampanya Uygulamaları Yasası kapsamında verilen en büyük ceza oldu.

Washington'ın siyasi kampanyaların finansmanı açıklama yasası, reklam şirketlerinin siyasi reklam alan müşterilerinin bilgilerini, hedef kitlesini, reklam maliyetinin ödeme şeklini, görüntüleme sayısını kayıt altına almasını ve talep edilmesi halinde kamuoyuna açıklanmasını gerektiriyor.

Televizyon istasyonları ve gazeteler bu yasaya uyarken Meta, "yasanın anayasaya aykırı ve tamamen uyulmasının sanal olarak neredeyse imkansız olduğu" gerekçesiyle itiraz ediyor.

Facebook, yayınladığı siyasi reklamların arşivlerini tutarken bunları yasa uyarınca gerektiğinde açıklamıyor.