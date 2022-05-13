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    ABD'den sosyal medya devlerine çağrı: Rusların savaş suçu kanıtlarını silmeyin

    ABD'li milletvekilleri, teknoloji şirketlerinden potansiyel Rus savaş suçlarının kanıtlarını arşivlemelerini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 14:45
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    ABD'den sosyal medya devlerine çağrı: Rusların savaş suçu kanıtlarını silmeyin

    Ukrayna ve Batı, binlerce sivilin öldürüldüğü ve 11 haftadır devam eden Ukrayna savaşında Rus birliklerinin savaş suçu işlediğini söylüyor.

    Tüm iddiaları reddeden Rusya ise savaş suçu işlemediğini ve sivilleri hedef almadığını söylüyor.

    ABD'den sosyal medyaya: İçerikleri arşivleyin

    Geçtiğimiz perşembe günü, ABD'de dört Demokrat milletvekili; YouTube, TikTok, Twitter ve Facebook sahibi Meta CEO'larından, şüpheli Rus savaş suçlarının kanıtı olarak kullanılabilecek içeriği arşivlemelerini istedi.

    Meclis Gözetim ve Dış İlişkiler komitelerinin liderleri Carolyn Maloney ve Gregory Meeks de dahil olmak üzere milletvekilleri, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e yazdığı bir mektupta, şirketi sitelerinde yayınlanan içeriği korumaya teşvik etti.

    rusya twitter

    "İçerikler kanıt olarak kullanılabilir"

    Mektupta, "Bu içerikler, ABD hükümeti ve uluslararası insan hakları ve hesap verebilirlik gözlemcilerinin Rusya'daki savaş suçlarını, insanlığa karşı suçları ve Ukrayna'daki diğer vahşetleri soruşturması nedeniyle kanıt olarak kullanılabilir." denildi.

    Perşembe günü BM İnsan Hakları Konseyi, Rus birliklerinin başkent Kiev ve ötesindeki yerlerde işledikleri olası savaş suçları hakkında soruşturma açılmasına yönelik bir kararı onaylamıştı.


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