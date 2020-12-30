ABD'den yeni güvenlik kuralları: Her drone'un bir plakası olacak

ABD'den yeni güvenlik kuralları: Her drone'un bir plakası olacak

Federal Havacılık İdaresi (FAA), ABD'de yürürlüğe girecek yeni drone kurallarını açıkladı. Drone'lar artık dijital plakayla konum ve kimlik bilgilerini kolluk kuvvetleriyle paylaşmak zorunda kalacak.

Günümüzde bir hayli popüler olan drone'lar, her ne kadar kullanıcılar için eğlence cihazları olarak görülse de birçok bölgede bu hava araçlarının uçmasına izin verilmiyor.

Aynı zamanda bazı bölgelerde izinsiz uçurulan drone'lar oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda ABD ve İngiltere'deki bazı havaalanları, izinsiz uçurulan drone'lar yüzünden seferlerini birkaç gün iptal etmek zorunda kalmıştı.

ABD'DEN YENİ DRONE KURALLARI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ABD'deki drone operatörleri için iki yeni kural açıkladı. Buna göre, artık her drone'da bir dijital plaka kimliği (Remote ID) bulunacak. Söz konusu kimlik sayesinde kolluk kuvvetleri, drone'ların konumuna ve kimlik bilgilerine erişebilecek.





FAA'nın getirdiği bir diğer kural ise, drone'ların insanlar üzerinden ve gece uçmasını kısıtlıyor.

Bu kuralda, lisanslı drone operatörlerine, ek eğitimleri tamamlamaları ve drone'larını çarpışma önleyici ışıklarla donatmaları koşulu sunuluyor.

Kurallar, ABD'ye turist olarak gelen ve drone kullanan kişiler için de geçerli olacak.

Dijital kimlik uygulaması, 250 gram ve altındaki drone'lar için uygulanmayacak. Ancak ağırlığa bakılmaksızın tüm drone'ların, yaklaşık 5 kilometre mesafeden görülecek şekilde ışıklarla donatması gerekecek.