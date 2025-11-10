ABD'den zorunlu karar: Tüm roketler artık gece fırlatılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ABD ticari roket fırlatmalarını gece saatlerine kısıtladığını duyurdu.

Bu karar, devam eden hükümet kapanması nedeniyle havalimanlarındaki personel eksikliğinden kaynaklanan hava sahası risklerini azaltmayı amaçlıyor.

PROGRAMLARDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER VAR

Yeni yasak, esas olarak Florida'nın Uzay Sahili ve Kaliforniya'nın Vandenberg bölgelerindeki fırlatmaları etkileyecek.

Bu yıl fırlatmalarının çoğunu gündüz vakti gerçekleştiren SpaceX, 140'tan fazla Starlink görevini gece geç saatlere ertelemek zorunda kalacak.

United Launch Alliance'ın ViaSat-3 F2 uydusunun fırlatılışı da son gecikmelerin ardından şimdi zamana karşı yarışıyor.