AB'de en hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler

2021 yılında AB hanelerinin yüzde 70’i yüksek hızlı internetten yararlandı. En hızlı internete sahip ülke ise Malta oldu.

Eurostat verilerinden elde edilen bilgilere göre, yüksek internet hızı ve yıllara göre artışı incelendi.

Böylelikle 2021 yılında AB hanelerinin yüzde 70'i yüksek hızlı internetten yararlanırken, bu oranın 2013 yılında sadece yüzde 16 olduğu gözlendi.

Bu oran her yıl kademe kademe artarken, 2021 yılı için AB ülkeleri arasında en yüksek hızlı internet kapsamının yüzde 100 ile Malta'da olduğu kaydedildi.

Onu yüzde 96 ile Lüksemburg takip ederken, yüzde 95 ile Danimarka, yüzde 94 ile İspanya olarak izledi.

Buna karşılık sabit yüksek internet bağlantısı en düşük AB ülkesi, yüzde 20 ile Yunanistan oldu.

Türkiye 106. sırada

Açıklanan verilere göre Türkiye, genişbant internet hızlarında zirvenin oldukça gerisinde kaldı.



İHA'da yer alan habere göre, Türkiye bu listede yer almazken, dünya sıralamasına bakıldığında sabit bant geniş internet hızının 27,52 (Mbps) olduğu ve 106'ncı sırada yer aldığı belirlendi.