AB'den Meta'ya 1,3 milyar dolarlık rekor ceza Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Avrupa Birliği'nin kişisel verileri koruma kanununu ihlal ettiği için rekor cezaya çarptırıldı.

AA

İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel verileri koruma kanununu ihlal etti.

Yapılan açıklamaya göre, veri transferi ihlali suçlamasıyla Meta'ya 1,3 milyar dolar ceza verildi.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun kararı sonucu Meta'nın, ABD'ye herhangi bir kişisel veri transferini 5 ay içinde askıya alması ve 6 ay içinde veri işleme faaliyetlerini komisyonun kurallarıyla uyumlu hale getirmesi de gerekiyor.

Meta'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise bu durumun şirketin gizlilik uygulamalarıyla ilgili olmadığı, ABD ve AB arasında gizlilik hakları kapsamındaki temel bir hukuki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi.

Meta itiraz edecek

Kararın "haksız" ve "gereksiz" olduğu, "tehlikeli bir emsal" oluşturacağı kaydedilen açıklamada, karara itiraz edileceği ve Avrupa'da Facebook kullanımında ani bir aksama olmayacağı bildirildi.

Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun (EDPB) açıklamasına göre, Meta'ya verilen ceza, Genel Verileri Koruma Düzenlemesi kapsamında 16 Temmuz 2020'den beri uygulanan "en büyük ceza" olarak kayıtlara geçti.