ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, 200 elektrikli uçan taksi satın alacak

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, havalimanlarına yolcu taşımak için 200 elektrikli uçan taksi satın almayı planlıyor.

Genellikle bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz şehirlerin üzerinde dolaşan uçan taksiler artık bir hayal değil.

Birçok şirket bu filmi gerçeğe dönüştürmek için yoğun bir çalışma yaparken, ABD'li hava yolu şirketi United Airlines uçan taksiler için ilk adımı attı.

United Airlines, havalimanlarına yolcuları ulaştırmak için 200 elektrikli uçan taksi satın almayı düşünüyor.

1 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ

Bu kapsamda şirket, Kaliforniya merkezli hava taksileri üreticisi Archer'den 1 milyar dolar değerinde uçan taksi satın alacak.

Aynı zamanda şirket, ABD'li bölgesel hava yolu şirketi Mesa Airlines ile iş birliği de yapacak.

United ve Mesa Airlines yetkilileri, hava yolu endüstrisinde karbon ayak izini azaltmak amacıyla 5 yıl içinde 200 uçan taksi alma planının, otoyollarda yoğun trafiğe maruz kalan yolcuları havalimanına ulaştırmak için hazırlandığını vurguladı.

SAATTE 240 KM HIZ YAPIYOR

Satın alınacak taksiler, saatte yaklaşık 240 kilometre hızla 95 kilometre civarında mesafeye uçabiliyor ve havalimanına seyahat eden yolcular için karbondioksit emisyonlarını neredeyse yarıya indirebiliyor.

Şimdilerde iki şirket, satın alma işlemlerinin gerçekleşmesi için düzenleyici makamdan onay bekliyor.