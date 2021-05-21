ABD’li şirket Colonial Pipeline, bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödedi

Siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline, bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon fidye ödediğini doğruladı.

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline, geçtiğimiz günlerde siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapanmıştı.

Houston kentinden New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının tamamen durması, ABD'nin birçok eyaletinde yakıt sıkıntısı yaşanmasına neden olmuştu.

SİBER KORSANLARA 4.4 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

ABD'nin en büyük boru hattını yöneten Colonial Pipeline adlı şirketin bilgisayarlarına sızan korsanlar, akaryakıt transferini yeniden açmak için şirketten 4,4 milyon dolarlık fidye talep etti.

Colonial Pipeline CEO'su Joseph Blount, şirkete yönelik fidye yazılımı saldırısından saatler sonra Doğu Avrupalı bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödemeyi kabul ettiklerini resmen doğruladı.

Blount, fidyenin ödenmesi için yetki vermek zorunda kaldıklarını ifade ederek, hasarın boyutunun bilinmediğini ve boru hattının sistemlerini devreye alınmasının ne kadar süreceğinden emin olmadığını belirtti.

FBI, Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı bir grubu sorumlu tutmuştu.