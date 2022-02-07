ABD'li şirket Cruise, robot taksileri halkın kullanımına açtı

ABD'li sürücüsüz otomotiv firması Cruise, robot taksilerini San Francisco'daki kent sakinlerinin kullanımına sundu.

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan ABD'li Cruise, yıllardır testlerini gerçekleştirdiği sürücüsüz (otonom) taksi servisini halka açtığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, robot taksilerin San Francisco'da hizmete başladığı bilgisi paylaşıldı.

Kentte henüz az sayıda otonom taksi olsa da halka açılmaları oldukça önemli. Çünkü şimdiye kadar bu taksileri şirketin CEO'ları, test sürücüleri ve mühendisleri kullanabiliyordu.

KULLANMAK İSTEYENLER FORM DOLDURUYOR

Cruise'un internet sitesinde, yenilikçi araçlarla gezintiye çıkmak isteyenlerin doldurması gereken kayıt formu yayınlandı. Firmanın kurucu ortağı Kyle Vogt, hizmetin önce az sayıda kullanıcıya sunulacağını ve kapsamının zamanla artacağını söyledi.

Cruise araçları, saatte maksimum 48 kilometre hızla hareket etmek ve 22.00 ve 06.00 arasında hizmet vermek üzere yerel makamlardan izin aldı. ABD'li yetkililer, araçların hafif yağmur ve siste trafiğe çıkmasına da izin veriyor.

WAYMO İLE REKABET KIZIŞIYOR

Dünyanın ilk sürücüsüz robot taksi hizmetini 2020 sonunda Waymo başlatmıştı. Google'ın ana şirketi Alphabet'in yan kuruluşu olan Waymo'nun hizmeti, Phoneix kentinde kullanılıyor.

Öte yandan; Uber, Apple, General Motors, Tesla, Baidu, Zoox (Amazon tarafından satın alındı), Aptiv, Argo (Ford ve Volkswagen'in bünyesinde) gibi şirketlerin de dahil olduğu otonom sürüş alanında rakiplerinin önüne geçen Waymo, son olarak 3 milyar dolarlık bir yatırım almıştı.

O zamandan beri Waymo ile Cruise arasındaki rekabet oldukça kızıştı. Cruise, şimdi araçlarını kalabalık bir şehirde kullanıma açarak bir adım öne geçmeyi hedefliyor.