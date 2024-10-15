ABD'li teknoloji şirketlerinden İngiltere'ye 6,3 milyar sterlin yatırım

Haber Merkezi

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle, başkent Londra'da düzenlenen İngiltere Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde çeşitli açıklamalarda bulundu.

Kyle, ABD'li teknoloji şirketlerinin ülkesine yatırım kararı aldığını bildirdi.

ServiceNow, CyrusOne, CloudHQ ve CoreWeave'in, İngiltere'deki veri merkezlerine 6,3 milyar sterlin yatırım yapacağını belirten Kyle, bu kararı "İngiltere'ye duyulan güvenin göstergesi" olarak nitelendirdi.

Kyle, dünyanın dört bir yanından teknoloji liderlerinin İngiltere'yi veri merkezleri ve yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için istikrarlı bir pazara sahip en iyi yatırım yeri olarak gördüğünü söyledi.

YATIRIMLAR TEŞVİK EDİLECEK

İngiltere Hazine Bakanlığı ise ülkede uzun vadeli yatırımları teşvik etmek için "modern bir Sanayi Stratejisi" devreye alınacağını duyurdu.

Söz konusu strateji, büyümenin itici gücü olan 8 sektöre odaklanıyor. Stratejinin temelini temiz enerji endüstrileri, yaratıcı endüstriler, savunma, dijital teknolojiler, finansal hizmetler, yaşam bilimleri, profesyonel hizmetler ve iş hizmetleri oluşturuyor.