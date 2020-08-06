ABD'li Zynga, yerli oyun şirketi Rollic'i satın alıyor

Haziran ayında yerli oyun şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın alan ABD'li Zynga, yerli oyun şirketi Rollic'i de bünyesine katıyor.

Toon Blast ve Toy Blast gibi oyunlarıyla dünya çapında oldukça popüler hale gelen Türk şirketi Peak Games, haziran ayında 1.8 milyar dolarlık rekor ücretle ABD'li Zynga'ya satılmıştı.

ABD merkezli oyun devi Zynga, 2 sene önce yine bir başka Türk oyun şirketi Gram Games’i 250 milyon dolara satın almıştı.

ZYNGA BU SEFER DE ROLLIC GAMES'İ SATIN ALIYOR

Zynga'nın Türk oyun şirketlerine olan ilgisi devam ediyor. ABD'li şirket, "G Knots 3D" ve "Tangle Master 3D" gibi oyunlarıyla bilinen yerli oyun şirketi Rollic Games'i 168 milyon dolara satın alacak.

Zynga, ilk aşamada Rollic Games'in yüzde 80'lik bölümünü bünyesine katacak. Anlaşma gereği, şirketin kalan yüzde 20'lik bölümü ise önümüzdeki 3 yıl içinde kademeli bir şekilde ABD'li şirkete devredilecek.

Böylece ABD merkezli oyun devi Zynga, bünyesine kattığı Türk oyun şirketleriyle elini elini daha da güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin CEO'su Frank Gibeau, dünya genelinde yeni kullanıcılar kazanmanın en iyi yolunun şirket satın almak olduğunu söylüyor.