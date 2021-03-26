ABD'nin 19 yıl önce fırlattığı uydu 16 parçaya ayrıldı

ABD'li yetkililer, 19 yıl önce fırlatılan bir hava durumu uydusunun yörüngede parçalandığını ve 16 parçaya ayrıldığını açıkladı.

Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Gelen bilgilere göre her geçen gün büyüyen uzay enkazına yeni parçalar eklendi. NOAA-17 isimli uydu, 16 parçaya ayrılarak uzay çöplerinin arasındaki yerini aldı.

2002'DE FIRLATILMIŞTI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin işlettiği NOAA-17 isimli uydu, 2002'de fırlatılmış ve cihazları arızalanmaya başladıktan sonra 2013'te hizmet dışı bırakılmıştı.

TEHLİKE YOK

ABD'li yetkililer, parçalanan uydunun şu an için Uluslararası Uzay İstasyonu veya diğer kritik uzay görevleri için herhangi bir tehdit oluşturmadığını söylüyor.





NOAA-17, atmosfer idaresinin hava koşullarını izlemek için fırlattığı uydu filosundan biriydi. Uzay aracı görev süresi boyunca Dünya'yı yaklaşık 800 kilometre yukarıdan gözetledi.

Uydunun 2000'de fırlatılan ve yaklaşık 14 yıl faaliyet gösteren selefi NOAA-16 da 2015'te parçalanmış ve yörüngedeki uzay çöplerine katılmıştı.

UZAY ÇÖPLERİ ENDİŞELENDİRİYOR

Bilim insanları, Dünya yörüngesinde eski uzay araçlarının kalıntılarının oluşturduğu enkazın giderek artmasından endişe duyuyor.

Avrupa Uzay Ajansı, uzay çöplerinin bir kısmını kaldırmak için 2025 yılında yeni bir görev başlatacak.

Fırlatılacak uzay aracı, robotik kollarıyla çöpleri toplayıp Dünya atmosferine sokarak yanmalarını sağlayacak.