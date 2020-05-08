ABD'nin biyometrik veritabanı Amazon'a emanet

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı, federal hükümetin onlarca yıllık veritabanını güncelleyen yeni bir sistemin parçası olarak ülkenin biyometrik bilgi veritabanını Amazon'un depolarına taşıyor.

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından şubat ayında hazırlanan ve ilk olarak, uzmanlık alanı federal teknoloji ve siber güvenlik hizmetlerini araştırmak olan Nextgov isimli kuruluşun açıkladığı raporda, projenin dört aşamadan oluşacağı ve ABD hükümetinin mevcut veritabanının çoğunun ilk aşamada bulut tabanlı depolamaya taşınacağı belirtildi.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos

AMERİKALILARIN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Raporda, veri transferinin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği bildirilmese de yüz tanıma verileri, parmak izleri, sosyal güvenlik numaraları gibi tanımlayıcı bilgilerin yakında Amazon'un bulut tabanlı hizmetinde saklanacağı belirtildi.

95 MİLYON DOLAR HARCANACAK

ABD’de 1994’ten bu yana kullanılan Otomatik Biyometrik Tanımlama Sisteminin (IDENT) yerini transfer sonrasında Vatan Gelişmiş Tanımlama Teknolojisinin (HART) alacağı belirtilen raporda, geçiş çalışmalarının tamamlanması için Northrop Grumman şirketi ile 95 milyon dolarlık sözleşme yapıldığı bilgisine de yer verildi.

PARMAK İZİ, YÜZ TANIMA, GÖZ TARAMASI

HART isimli gelişmiş sistem, misyon ortaklarına, parmak izi, fotoğraf ve göz taraması dahil yüz tanıma gibi birkaç farklı modelleme ile biyometrik eşleştirme kapasitesi sunacak.