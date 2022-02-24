ABD'nin Rusya için planladığı teknolojik yaptırımlar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini ABD yakından takip ediyor. Gelecekte Rusya için hangi teknolojik yaptırımların gelebileceğine yakından bakıyoruz.

ABD, daha önce ulusal güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle Huawei gibi birçok Çin markasına yaptırımlar uygulamış ve markalar için çöküş süreci başlamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini yakından takip eden ve Ukrayna'nın yanında olan ABD, Rusya'ya da çeşitli teknolojik yaptırımlar uygulayabilir.

ABD'nin elinde Rusya’ya baskı uygulamak için birçok seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerden biri de Rusya’yı teknolojik açıdan zor durumda bırakmak.

ABD'NİN TEKNOLOJİK YAPTIRIM KOZLARI

ABD Başkanı Joe Biden’ın elindeki en büyük koz, Rusya’yı ABD ve diğer yabancı ülke yapımı düşük ve yüksek teknoloji ürünlerinden, ticari elektronik cihaz ve bilgisayarlardan, yarı iletkenlerden ve uçak parçalarından mahrum bırakmak olacak.

Biden, daha önce Çinli şirketlere yaptığı gibi, bunu Rusya’ya bir dizi ürün ihraç edecek şirketlerin ABD’den alacağı lisanslara kısıtlamalar getirerek yapabilir.

ABD'nin bu kapsamdaki olası yaptırımları, Rusya’nın ekonomisini lazerlerden telekomünikasyon cihazlarına ve denizcilik araçlarına kadar birçok üründe zor durumda bırakabilir.

Yaptırım paketine ilişkin detayların bu hafta sonu açıklanması bekleniyor. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, Rus tüketicilerin bu yaptırımlardan etkilenmesini istemiyor. ABD'nin tek amacı, Rusya'nın sanayi üretim becerisini kısıtlamak olacak.

RUSYA'YA ÜRÜN GÖNDERMEK İÇİN LİSANS ŞARTI

Ayrıca bu yaptırımlarla birlikte, teknoloji üretmek için ABD araçlarını kullanan firmaların Rusya'ya ürün göndermeden önce ABD lisansı almasını zorunlu olacak.

Yeni yaptırımlarla; ABD'li tedarikçilere, uçak parçaları gibi normalde Rusya'ya gönderilirken lisansa ihtiyaç olmayan bazı ürünler için de lisans alma zorunluluğu getirilebilir.



EN ÇOK ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER ÇİPLER OLACAK

Geçtiğimiz yılın başlarında patlak veren ve birçok ülkede üretimleri etkileyen küresel çip tedarik sorunları, hala çözülebilmiş değil. Bu nedenle, ABD'nin Rusya'ya olan teknolojik yaptırımlarında başı çipler çekecek.

Çiplerin büyük çoğunluğunun Amerikan ekipmanlarıyla üretiliyor olması, elektronik ürünlerin akışı açısından ABD'ye Rusya üzerinden büyük denetim imkanı getiriyor.

Buna ek olarak, Rus ordusu ile bağlantısı olduğu ileri sürülerek listelenen ya da son kullanıcısı ordu olduğu sanılan Rus şirketlerinin, bazıları uçak üreticisi olsa bile kara listeye alınabileceği söyleniyor.

ABD'nin bugüne kadar uyguladığı en etkili önlem, eski başkan Donald Trump döneminde Çinli telekomünikasyon devi Huawei üzerinde uygulanmış ve şirket, milyonlarca dolar değer kaybetmişti.