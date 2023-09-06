ABD'ye gözdağı! Çin, devlet kurumlarında iPhone kullanımını yasakladı Çin, hükümete bağlı kurumlarda Apple'ın iPhone modellerinin ve diğer yabancı marka cihazların iş amaçlı kullanılmasını ve bu cihazların ofise getirilmesini yasakladı. İşte detaylar.

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Pekin'in yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırma planları, son zamanlarda daha da sıkılaştı.

Hassas bilgilerin Çin sınırları dışına akışını sınırlamaya yönelik bir kampanya yürüten Çin hükümeti, şimdi de iPhone'lara yasak getirdi.

Çin'den iPhone yasağı

Çin, hükümete bağlı kurumlarda Apple'ın iPhone cihazlarını ve diğer yabancı marka cihazları iş amaçlı kullanmalarını ve bu cihazları ofise getirmelerini yasakladı.

Yasak kararı, analistlerin yeni model iPhone'ların tanıtılacağını düşündüğü Apple'ın gelecek haftaki etkinliği öncesinde alınırken, bu karar ABD ve Çin arasında gerilimin tırmanması nedeniyle Çin'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerde endişe yaratabilir.

Çin, Apple'ın en büyük pazarları arasında ve şirketin neredeyse beşte bir gelirini oluşturuyor.

Kaynaklar, Pekin'in yıllardır bazı kurumlardaki hükümet yetkililerinin iş için iPhone kullanmasını kısıtladığını, ancak bu emrin artık genişletildiğini söyledi.

Son emir aynı zamanda Pekin'in kurallarının sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yoğun çaba gösterdiğine de işaret ediyor.

Çin'in kısıtlaması, ABD'de Huawei'ye ve Çin'in sahibi olduğu TikTok'u kullanan yetkililere yönelik benzer yasakları anımsatıyor.

Tüm yabancı teknolojiler, yerlileriyle değiştiriliyor

Bununla birlikte hükümet, kurumlarına ve devlete ait kuruluşlara; bilgisayarlar, işletim sistemleri ve yazılımlar da dahil olmak üzere yabancı teknolojileri, yerli ürünlerle değiştirmeleri konusunda çağrıda bulunuyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Çin hükümeti, 2021 yılında Tesla araçlarının askeri personel ve devlete ait önemli şirketlerin çalışanları tarafından kullanımını kısıtlamıştı.

Çin, yabancı şirketler de dahil olmak üzere bazı şirketlerin yerel olarak toplanan verileri ülkede saklamasını zorunlu kılıyor.

Apple ve Tesla'nın da aralarında bulunduğu şirketler Çin'de veri merkezleri kurup kullanıyor, ancak bu tür hamleler Pekin'in ulusal güvenlik konusundaki endişelerini hafifletmek için yeterli olmayabilir.

Pekin'in Çin'in siber güvenliğini güçlendirme çabaları, Edward Snowden'ın 2013 yılında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Çin bilgisayar ağlarına sızdığını ortaya çıkardığı en az on yıl öncesine dayanıyor.

Geçen yılın sonlarında ABD, Amerikan teknolojisinin Çin'in askeri gücünü ilerletmesini engellemek amacıyla gelişmiş yarı iletkenlere ve çip üretim ekipmanlarına yeni ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Ayrıca ABD, aralarında Huawei'nin de bulunduğu Çinli şirketler tarafından üretilen iletişim ekipmanlarına kısıtlamalar getirmiş ve bu şirketleri casuslukla suçlamıştı.

ABD'de birçok eyalet, kamu çalışanlarının telefon ve dizüstü bilgisayarlar gibi iş için verilen cihazlarda kısa video uygulaması TikTok'u kullanmasını yasaklamıştı.