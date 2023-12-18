Abur cuburları seviyor musunuz? Bilim insanları nedeni 'Kara Veba' diyor 14. yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavuran veba, abur cubur sevgimize yol açmış olabilir. Uzmanlar, o zamanlarda yaşanan büyük salgının, ağzımızda yaşayan bakterileri değiştirdiğini söylüyor.

ensonhaber.com

Kara Ölüm veya Kara Veba olarak da bilinen 14. yüzyılın ortalarındaki ikinci veba salgını, Avrupa'da yaşayan insanların yüzde 60'ına kadarını öldürdü ve tarihin akışını derinden değiştirdi.

Söz konusu salgın; ateş, yorgunluk ve kusmanın yanı sıra uyluk, boyun, koltuk altı ve kasıklarda hıyarcık adı verilen büyük, ağrılı şişliklere neden oldu.

Uzmanlar, Kara Veba'nın, o dönemdeki beslenme ve hijyen değişiklikleri nedeniyle bugünkü abur cubur sevgimizle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

Binlerce yıla yayılan iskeletlerdeki kalsifiye diş plağının analizi, bugün ağızlarımızda bulunan baskın bakterilerin düşük lifli, yüksek karbonhidratlı diyetlerin yanı sıra süt tüketimiyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Bu bakterinin, abur cubur gibi, günümüzün modern beslenme şekillerini temsil ettiğini ve Kara Ölüm gibi küresel olayların bakterinin ağzımızdaki hakimiyetini tetiklemiş olabileceği belirtiliyor.

Veba sırasındaki diyet ve hijyen değişikliklerinin, ağzımızdaki bakteri ortamını etkilediği düşünülüyor.

Vücuttaki bu bakterilerin bağışıklık, kalp ve beyin sağlığıyla bağlantılı olduğu biliniyor, ancak aynı zamanda bazı hastalıklarla da ilişkilendirilebiliyor.

Nature Microbiology dergisinde yayınlanan çalışma, ABD'deki Penn State Üniversitesi ve Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütüldü.

235 örnek toplandı

Bilim insanları, M.Ö. 2200'den M.S. 1835'e kadar İngiltere ve İskoçya'daki 27 arkeolojik alana gömülen 235 kişinin dişlerinden materyal topladı.

Örnekleri işledikten sonra iki farklı bakteri topluluğuna ait 954 mikrobiyal tür tespit ettiler.

Bunlardan birine, modern insanların ağzında yaygın olarak bulunan Streptococcus cinsi hakim olurken, diğerine ise artık sağlıklı insanlarda neslinin büyük ölçüde tükendiği düşünülen Methanobrevibacter cinsi hakim oldu.

Tarihteki olaylar, ağzımızdaki bakterileri değiştirdi

Araştırma, ağız bakterilerindeki çeşitliliğin neredeyse yüzde 11'inin, Kara Ölüm'ün gelişi de dahil olmak üzere tarih boyunca meydana gelen değişikliklerle açıklanabileceğini ortaya çıkardı.

Pandeminin insanların beslenme düzenlerinde değişiklikleri tetiklemiş olması ve bunun da ağızdaki bakteri ortamının çeşitliliğini etkilemesi mümkün.