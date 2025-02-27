Adana'da öğrenciler yapay zeka ile balığa araba sürdürdü

İHA

Yapay zeka, günümüzde hayatımızın her alanına hızla entegre olmaya devam ediyor.

Sağlıktan eğitime, otomotivden sanata kadar pek çok sektörde devrim niteliğinde yeniliklere imza atılıyor.

Teknoloji ilerledikçe, yapay zeka yeni alanlarda sınırları zorluyor ve insanlık için daha önce hayal bile edilemeyen çözümler sunuyor.

DİKKAT ÇEKEN YAPAY ZEKA PROJESİ

Bu kapsamda, Adana'daki Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri de teknolojik araçlarla canlılar arasındaki iletişimi artırmayı ve yapay zekanın sunduğu imkanları sergilemeyi hedefleyen dikkat çekici bir projeye imza attı.

Öğrencileri, yapay zeka ile yapılabilecekleri göstermek amacıyla araba süren balık projesini hayata geçirdi.

ARABA SÜREN BALIK

4.5 aylık süreçte yapılan projede oyuncak arabanın üzerine entegre edilen fanus içerisindeki Japon balığı sensörlerle izleniyor ve balığın hareketlerine göre sensörler devreye girip araç o yönde hareket ediyor.

"BALIK ARABA SÜREBİLİYORSA, İNSANLAR DAHA FAZLA ŞEYLER YAPAR"

Proje hakkında konuşan Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Musa Malkoç, yapay zekanın hayatın her alanına entegre olduğunu belirterek, "Biz bu projeyi yapay zeka algoritmalarını kullanarak hayatımızın her noktasında sınırların olmadığını göstermek istedik.

Buradaki amaç balığa arabayı sürdürmekten ziyade yapay zeka ile neler yapabileceğimizi göstermek. Bu teknolojiyi kullanarak bir balık araba sürebiliyorsa, insanlar çok daha fazla şeyler yapar. Biz bu projeyi giriş dersi olarak 4.5 aylık bir süreçte yaptık." ifadelerini kullandı.

"YARIŞMALARA KATLACAĞIZ"

Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Volkan Kıvanç ise yarışmalara katılmak istediklerini belirterek, "Bu projemizin amaçlarından bir tanesi ileride yapabileceğimiz projelerin temel taşını oluşturmaktı. Sensörler balığı tanıyor, balık hangi yöne giderse motorlar o yöne doğru çalışıp aracı hareket ettiriyor. Bu projeyle yarışmalara da katılmayı planlıyoruz." dedi.