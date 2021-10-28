Adobe Photoshop'a NFT özelliği geliyor

Adobe, resim ve fotoğraf düzenleme uygulaması Photoshop'a NFT özelliğini getiriyor. Artık çalışmalar, NFT olarak kaydedilebilecek.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen NFT teknolojisi sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolara ulaşarak rekor kıran NFT satışları, ilk 6 aylık dönemde ise 2.5 milyar dolara çıkmıştı.

PHOTOSHOP'TA NFT DÖNEMİ

Dünyaca ünlü yazılım devi Adobe, resim ve fotoğraf düzenleme uygulaması Photoshop'a NFT özelliği getiriyor.

Özellik, Adobe'nin Creative Cloud adlı hizmetini kullananlara sunulan Content Credentials (İçerik Kimliği) adlı sisteme "NFT olarak hazırla" seçeneği getirecek.

Henüz tam anlamıyla hazır olmadığı için önizleme şeklinde sunulacak olan özellik; bu ayın sonlarına doğru uygulamaya eklenecek.

Adobe'un baş ürün sorumlusu Scott Belsky, Credentials adlı sistemle NFT satıcılarının Adobe hesaplarını kripto cüzdanlarına bağlayabileceğini ve bu sayede sanatçıların dijital pazarlarda eserlerinin kendilerine ait olduğunu kanıtlayabileceklerini söyledi.

Bu sayede, dijital pazarlarda satılan ürünlerin orjinalliği, Adobe tarafından onaylanmış bir dijital sertifika ile tescillenmiş olacak.

