Afrika'da 5 yılda 28 milyon cihaz 5G'ye bağlanacak

Küresel Mobil Telekomünikasyon Derneği (GSMA), Sahra Altı Afrika ülkelerinde yapılan çalışmalarla 2025'te 28 milyon cihazın 5G teknolojisine bağlanacağını açıkladı.

Kullanıcılara düşük gecikme süreli ve yüksek hızlı internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Günümüzde özellikle Afrika ülkelerinde internet kullanıcı sayısı bir hayli düşük ve bu nedenle kıtada yapılan çalışmalar daha da artmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Facebook'un, Afrika'ya 37 bin kilometre internet ağı kuracağını sizlerle paylaşmıştık.

AFRİKA'NIN 5G KULLANIM ORANI ARTACAK

Küresel Mobil Telekomünikasyon Derneği (GSMA), telekomünikasyon alanında Sahra Altı Afrika ülkelerinde (Coğrafî olarak Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan bölge) yapılan çalışmalarla 2025'te 28 milyon cihazın 5G teknolojisine bağlanacağını açıkladı.





GSMA Sahra Altı Bölge Başkanı Akinwale Goodluck; gazetecilere yaptığı açıklamada, 5G teknolojisinin kullanımının Afrika'da artmasının ticareti de olumlu etkileyeceğini dile getirdi.

Goodluck, "Sahra Altı Afrika ülkelerinde 2025 yılında toplam 28 milyon cihaz 5G teknolojisine bağlanacak." dedi.

GSMA'nın raporuna göre, Afrika'da 2025 yılında mobil internet kullanan kişi sayısı 483 milyona yükselecek.