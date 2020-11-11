Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 151 milyon kişi internet kullanıyor

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 151 milyon kişi internet kullanıyor

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, 151.5 milyon kişinin internet kullandığı bildirildi.

Son zamanlarda bir hayli artan internet kullanımı, koronavirüs salgını nedeniyle zirve yapmış durumda.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya ise internet kullanımının en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi.

151.5 MİLYON KİŞİ İNTERNET KULLANIYOR

Nijerya İletişim Komisyonu (NCC) tarafından yayınlanan "Ağustos-Eylül 2020 İnternet Abone Bilgisi" raporunda, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede 151.5 milyon kişinin internet kullandığı bilgisine yer verildi.

Yayınlanan raporda, telekomünikasyon hizmetlerinde aktif kullanıcı sayısının ise temmuz 2020 itibarıyla 199 milyona ulaştığı kaydedildi.

Raporda sırasıyla "Globacom", "Airtel" ve "MTN" firmalarının en fazla internet kullanıcısına sahip olduğu, "9mobile" firmasının müşterilerinin ise azaldığı bilgisi paylaşıldı.

Elektrik sıkıntısının yaşandığı Nijerya'da, yaygın olarak mobil internet kullanılıyor.