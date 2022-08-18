Afrika'nın en yüksek dağına internet geldi

Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro, artık yüksek hızlı internet hizmetine sahip.

Tanzanya hükümeti enformasyon bakanlığı, Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'ya internet altyapısı kurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, internet altyapısının 5 bin 895 metre yüksekliğindeki dağın 3 bin 720'nci metresine kurulduğu duyuruldu.

Enformasyon bakanı, dağda internet olmadan ilerlemenin tehlikeli olabildiğini ve bu nedenle böyle bir adım attıklarını belirtti.

İnternet, zirveye kadar ulaşacak

Dağın şimdilik 3 bin 720'nci metresine kadar internet hizmetinin olacağı, ancak 2022 sonunda dağın zirvesine de internet altyapısı kurulacağı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'te de tırmanışçıların acil çağrılar yapabilmesini sağlayan kablosuz bağlantı bulunuyor.