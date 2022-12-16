Afrika'nın zirvesi, internete kavuştu

Afrika'nın en yüksek dağı olan Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı’nın zirvesinde, artık internet erişimi var.

Afrika'nın en yüksek dağı olan Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı’nın zirvesinde artık internet erişimi olduğu açıklandı..

İHA'nın haberine göre, Tanzanya’da bulunan Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro’nın zirvesinde artık internete bağlanmak mümkün.

Tanzanya Bilgi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye yaptığı açıklamada, dağın 5 bin 895 metre yüksekliğindeki zirvesinin internet ile dünyaya bağladıklarını ifade ederek, "Bu bağlantı, Afrika'nın çatısını, internet yoluyla dünyadaki görünürlüğünü artıracak şekilde ayarlandı." dedi.

Ağustosta internet erişimi 3 bin 720 metreye çıkmıştı

Kilimanjaro Dağı’nın ilk olarak 3 bin 720 metre yükseklikteki Horombo bölgesinde geçtiğimiz ağustos ayında internet erişimi sağlanmıştı.

Öte yandan, dünyanın en yüksek dağı olan Everest'te de tırmanışçıların acil çağrılar yapabilmesini sağlayan kablosuz bağlantı bulunuyor.

