Age of Empires 4 oynanış videosu yayınlandı

Dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Age of Empires'ın dördüncü oyununa ait yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Age of Empires 4, sonbahar aylarında yayınlanacak.

Microsoft tarafından ilk olarak 2019 yılında duyurulan Age of Empires 4, aradan iki yıl geçmesine rağmen sessizliğini koruyordu.

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in üstlendiği efsane strateji oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Microsoft, Age of Empires 4 ile ilgili neredeyse tüm bilgileri açıkladı.

OYNANIŞ VİDEOSU YAYINLANDI

Microsoft, Age of Empires 4'ün oynanış videosunu yayınlandı. Videoya yakından baktığımızda, oyunun serideki en iyi grafiklere sahip olacağını söyleyebiliriz.

Age of Empires 4 oynanış videosu

Videoya baktığımızda, Age of Empires hayranları; İngiliz, Çin, Delhi ve Moğol medeniyetleri ile henüz açıklanmayan 4 farklı medeniyetle kendi imparatorluğunu kurmak için yarışacak.

SONBAHARDA YAYINLANACAK

Türkçe dil desteği ile gelecek Age of Empires 4, önümüzdeki sonbahar aylarında oyuncularla buluşacak.

Steam üzerinden çıkış yapacak oyun, ilk günden Xbox Game Pass abonelerine de sunulacak.