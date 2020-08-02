Ağustos ayında Android 10 alacak Samsung modelleri

Samsung, ağustos ayında Android 10 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerinin bir listesini paylaştı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

Google'ın akıllı telefonlar için geliştirdiği en yeni işletim sistemi sürümü olan Android 10, üreticiler tarafından telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Güncellemeyi ilk olarak bu yılın başlarında Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modelleri için yayınlayan Güney Koreli şirket, şu ana kadar 20'yi aşkın modeline Android 10 güncellemesini sundu.

AĞUSTOSTA ANDROID 10 ALACAK SAMSUNG MODELLERİ

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, ağustos ayının sonuna kadar Galaxy J4, Galaxy J8, Galaxy M10, Galaxy Tab S4 ve Galaxy Tab A modellerine Android 10 güncellemesini sunacak.

Samsung, açıkladığı tüm modellerine Android 10 güncellemesini sunduktan sonra, yavaş yavaş Android 11 için çalışmalarına başlayacak.

Google, Android 11 güncellemesini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Ancak güncellemenin hangi akıllı telefonlar için yayınlanacağı belirsiz.

Android 11 Beta'da yer alan göze çarpan özellikler ise şu şekildeydi:

Bildirim bölümünün üst kısmıdaki sohbetler bölümünde, önemli kişilerinizle sohbet kısayolu

Hangi uygulamaların veya kişilerin size bildirim göndereceğini seçmenize olanak tanıyan "Özelleştirilebilir Rahatsız Etmeyin modu".

Dahili ekran kaydedici özelliği

Mikrofon, kamera, konum ve daha fazlası için bir defalık izin seçenekleri.

Google Pay'de depolanan kredi / banka kartlarınıza ve Google Home cihazlarına yönelik denetimlere imkan tanıyan Güç düğmesi kısayolları

İster ana sayfada ister uygulamada olun, daha sorunsuz bir etkileşime izin veren sohbet balonları.

Bir süredir uygulama kullanmadıysanız uygulama izinlerini otomatik olarak kaldıracak "otomatik sıfırlama" özelliği.

Android 11 geliştirilme aşamasında olduğundan bu özelliklere önümüzdeki süreçte yenileri de eklenecek.