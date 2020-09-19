Ağustos ayında en çok indirilen mobil uygulamalar belli oldu: Zirve değişmedi

Ağustos ayında en çok indirilen mobil uygulamalar belli oldu: Zirve değişmedi

Finbold verilerinden elde edilen bilgilere göre, geçtiğimiz ağustos ayında en çok indirilen mobil uygulamalar belli oldu.

Finbold verilerine göre, ağustos ayında dünya genelinde en çok indirilen mobil uygulamalar açıklandı.

Söz konusu verilere göre, son zamanlarda ABD yönetimi ile sorunlar yaşayan Çinli video uygulaması Tiktok, ağustos ayında 44,6 milyon kez indirildi ve en çok indirilen mobil uygulama oldu.

Bildiğiniz gibi Donald Trump, TikTok'u yasaklamanın planlarını yapıyor. Eğer uygulama ABD'de yasaklanırsa, indirilme sayısı olarak gelecek ay zirvedeki yerini kaybedebilir.

EN ÇOK İNDİRİLEN İKİNCİ UYGULAMA: INSTAGRAM

Ağustos ayının en çok indirilen mobil uygulamaları listesinin ikinci sırasında Instagram yer alıyor. Facebook'un bünyesinde yer alan uygulama, geçtiğimiz ay 38,65 milyon kez telefonlara indirildi.

Instagram, TikTok benzeri özellliği Reels'i 5 Ağustos'ta tüm dünyada kullanıma sunmuştu. Yeni özelliğin, uygulamanın indirilme sayısının artmasında önemli bir rol oynadığını söylemeliyiz.

Ağustos ayının en çok indirilen üçüncü mobil uygulaması ise 22,1 milyonla Facebook oldu. Uygulama her ne kadar eski popülerliğini yitirse de bir şekilde ilk 3'te yer almayı başarıyor.





Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, zirvedeki isim TikTok’u bu yıl en çok indiren ülke 99,8 milyon ile Hindistan oldu. İkinci sırada ise 45,6 milyon indirilme ile ABD yer aldı.