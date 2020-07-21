Ağustosta MIUI 12 alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi'nin paylaştığı güncelleme takvimine göre, ağustos ayında MIUI 12 güncellemesi alacak modeller belli oldu.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzünün yerini, artık MIUI 12 sürümü alıyor.

Birçok yeni özellikle birlikte gelen MIUI 12; kararlı beta sürüm olarak Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro Zoom, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 10 Youth, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 9 Explorer Edition, Redmi K20 Pro ve Redmi K20 modelleri için kullanıma sunulmuştu.

AĞUSTOSTA GÜNCELLEME ALACAK 23 MODEL

Xiaomi'nin paylaştığı güncelleme takvimine göre ağustos ayında 23 model daha MIUI 12 güncellemesi alacak.

Ağustos ayında MIUI 12 güncellemesi alacak modeller şu şekilde:

Mi 10

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi 8 Lite

POCO F2 Pro

Pocophone F1

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 7

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 5

Redmi 9

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Pro

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi S2

Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12'nin telefonunuza gelip gelmediğini öğrenmek için Ayarlar bölümünden yazılım güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.