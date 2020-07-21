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- Ağustosta MIUI 12 alacak Xiaomi modelleri
Ağustosta MIUI 12 alacak Xiaomi modelleri
- Haber Merkezi
- 21.07.2020 - 15:56
Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzünün yerini, artık MIUI 12 sürümü alıyor.
Birçok yeni özellikle birlikte gelen MIUI 12; kararlı beta sürüm olarak Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro Zoom, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 10 Youth, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 9 Explorer Edition, Redmi K20 Pro ve Redmi K20 modelleri için kullanıma sunulmuştu.
AĞUSTOSTA GÜNCELLEME ALACAK 23 MODEL
Xiaomi'nin paylaştığı güncelleme takvimine göre ağustos ayında 23 model daha MIUI 12 güncellemesi alacak.
Ağustos ayında MIUI 12 güncellemesi alacak modeller şu şekilde:
- Mi 10
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Pro
- Mi 8 Lite
- POCO F2 Pro
- Pocophone F1
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 7
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Note 5
- Redmi 9
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 8A Pro
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi 6A
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi S2
Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12'nin telefonunuza gelip gelmediğini öğrenmek için Ayarlar bölümünden yazılım güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.