Airbus, koronayı tespit eden koku sensörleri geliştiriyor

Airbus, uçaklarda koronavirüsü tespit edebilen koku sensörleri üzerinde çalışıyor. Sensörler, virüsü tespit ettiğinde alarm devreye girecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok şirket salgınla mcüadele için kendi teknolojilerini geliştirmeye başladı.

Bu şirketlerden biri olan dünyanın en büyük uçak üreticisi Airbus, Kaliforniya merkezli Koniku şirketi ile; tehlikeli kimyasalları, patlayıcıları ve ayrıca koronavirüs gibi biyolojik tehlikeleri tespit edebilen koku sensörleri üzerinde çalışıyor.

Mor renkteki silikon işlemcili sensörler, uçak içindeki havayı analiz ederek, havadaki bileşenlerde ne olduğunu tespit edebilecek.





HAVAYI KOKLAYIP VİRÜSLERİ TESPİT EDECEK

Yeni sensörler, havayı adeta koklayacak ve bir tehdit tespit ettiklerinde bir alarm çalacak.

Sensörler, aslında başlangıçta tehlikeli kimyasallar ve patlayıcılar için geliştiriliyordu. Ancak koronavirüsün hızla tüm dünyaya yayılması, sensörlerin bulaşıcı hastalıkları da kapsayacak şekilde üretilmesini sağlayacak.





Airbus ürün güvenliği başkanı Julien Touzeau, ''Geliştirdiğimiz yeni sensör teknolojisinin, 10 saniyenin altına düşen çok hızlı tepki süreleri var. Bu, gerçekten inanılmaz bir hız ve umarım zamanla tepki sürelerini daha da düşürürüz.'' ifadelerini kullandı.

Airbus ve Koniku, söz konusu sensörleri bu yılın sonlarına doğru test etmeyi planlıyor.