AirPods Pro 2, 2022'de piyasaya sürülecek

Apple tedarikçileri yeni nesil AirPods Pro için bileşen sevkiyatına başlamaya hazırlanıyor. Yeni kablosuz kulaklık, bu yıl içinde satışa çıkacak.

Apple'ın piyasaya sunduğu kablosuz kulaklık modeli AirPods, pahalı olmasına rağmen oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Ancak son yıllarda başta Samsung ve Xiaomi olmak üzere birçok markanın kablosuz kulaklık pazarına girmesi, Apple'ın elini zorluyor.

Yine de Apple, satışa çıkaracağı ikinci nesil AirPods Pro modeliyle ilgiyi yeniden üstüne çekmek istiyor.

AIRPODS PRO 2 2022'DE GELİYOR

İkinci nesil AirPods Pro'nun bu yılın ikinci yarısında piyasaya süreceği söyleniyor. Analistlerin bu yöndeki tahminlerini doğrulayan Apple tedarikçileri, şimdiden sevkiyatlara başlamış durumda.

AIRPODS PRO 2 NELER SUNACAK

Merakla beklenen ikinci nesil AirPods Pro'nun yeni bir tasarımla karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Öte yandan, yeni kulaklığın Apple Lossless Audio Codec (ALAC) desteği ile geleceği ve kayıpsız ses sunacağı ifade ediliyor.

Şu anda Apple'ın piyasadaki hiçbir kablosuz kulaklığının kayıpsız ses deneyimi sağlamadığını düşünürsek, AirPods Pro 2'nin özel bir kulaklık olacağını söyleyebiliriz.