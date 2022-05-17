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    AirPods ve diğer aksesuarlar, USB-C'ye geçiyor

    USB-C portuna sahip ilk iPhone'un, gelecek yıl tanıtılacak iPhone 15 olacağı söyleniyor. Öte yandan, AirPods ve diğer aksesuarlar da USB-C'ye geçiş yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 13:43
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    AirPods ve diğer aksesuarlar, USB-C'ye geçiyor

    Avrupa Birliği (AB), 10 yıldır üzerinde çalıştığı 'telefonlarda tek tip şarj girişi kullanalım' önerisi için şu sıralar daha fazla çalışma yürütüyor.

    Avrupa başta olmak üzere belirli ülkelerin standart bir bağlantı noktası kullanılmasını istemesi nedeniyle Apple, başta bu öneriye karşı çıksa da geri adım attı.

    Apple’ın iPhone 15 serisi ile birlikte Lightning bağlantısını terk ederek USB Tip-C formatına geçiş yapacağı bir süredir konuşuluyor.

    Apple aksesuarları da USB-C'ye geçecek

    Gelen yeni bilgilere göre AirPods, MagSafe Batarya paketi, Magic klavye ve fare gibi pek çok aksesuar ürününde de Lightning bağlantısı yerine USB Tip-C bağlantısına yer verilecek.

    Apple, muhtemelen önümüzdeki eylül ayında tanıtacağı iPhone 14 ailesinde Lightning girişini kullanmaya devam edecek.

    apple


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