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    AirTag, hırsızlar tarafından sıkça kullanılıyor

    Apple’ın takip aracı AirTag, alınan yeni önlemlere rağmen kötü amaçlı kişiler tarafından soygun ve kadınları takip amacıyla daha çok kullanılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 10:01
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    AirTag, hırsızlar tarafından sıkça kullanılıyor

    Apple'ın, 20 Nisan'da tanıttığı yeni eşya izleyici modeli AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışıyor.

    Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılıyor ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde size bildirim gönderiyor.

    Takip amaçlı kullanılıyor

    Son zamanlarda bu tür takip cihazlarının kötüye kullanımı oldukça artmış durumda. Örneğin geçtiğimiz haftalarda, ABD'nin Arkansas Eyaleti’nde yaşayan bir kadının arabasına AirTag yerleştirilmiş ve gizlice takip edilmişti.

    ABD'de yaşayan Lübnan asıllı model Brooks Nader ise Apple'ın AirTag cihazı ile gizlice takip edildiğini duyurmuş ve böyle bir ürün çıkardığı için Apple'a sitem etmişti.

    airtag

    Kötüye kullanımı artıyor

    Apple’ın takip rozeti AirTag, tüm önlemlere rağmen kötü amaçlar için kullanılmaya devam ediyor. ABD'de açıklanan verilere göre, hırsızlar tarafından satın alınan AirTag’ler, birkaç ay öncesine göre araba takibi için daha fazla kullanılıyor ve böylece konum takibi yapan hırsızlar otomobili kolaylıkla çalabiliyor.

    Aynı zamanda kadınların izlenmesinde de kullanılan AirTag'ler, polis raporlarında sıkça geçmeye başladı.

    Apple, bir süre önce AirTag’ler için yeni önlemler alsa da bunların iPhone sahipleri tarafından manuel olarak yapılması işleri zorlaştırıyor.

    airtag

    Airtag ile takip edildiğinizi nasıl anlarsınız

    Eğer iOS işletim sistemine sahip bir Apple cihazınız varsa, ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. Apple, sahibinden ayrı bir AirTag'in sizi takip ettiğini algıladığı anda zaten size bir bildirim gönderiyor.

    Öte yandan AirTag, eğer 8 saat ila 24 saat arasında sahibine geri dönmez ise, bulunduğu yerde ses çıkarmaya da başlayabiliyor.

    Apple'ın iOS tarafında sunduğu bu güvenlik sistemlerine karşın Android tarafı biraz daha zayıf kalıyor.

    Çünkü AirTag cihazı ile takip edildiğini düşünen Android kullanıcıları, Apple'ın Tracker Detect uygulamasını indirmek zorunda kalıyor.

    tracker detect

    Eğer siz de AirTag cihazları ile gizlice takip edildiğinizi düşünüyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan Apple'ın Tracker Detect android uygulamasını indirebilirsiniz.


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