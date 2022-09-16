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    Akıllı cihazlara siber güvenlik kuralları geliyor

    Avrupa Birliği (AB), akıllı cihazların siber güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik yasa teklifi hazırladı.
    • 16.09.2022 - 09:58
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    Akıllı cihazlara siber güvenlik kuralları geliyor

    Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

    Avrupa Birliği Komisyonu, internet bağlantılı cihazları ve yazılımları tüketiciler için daha güvenli hale getirmek üzere "Siber Dayanıklılık Yasası" adlı teklifini duyurdu.

    Açıklanan yasaya göre, akıllı cihazlar ve yazılımlar tüketiciler için daha güvenli hale getirilecek. Ürünleri piyasaya sürenlere siber güvenlik konusunda sorumluluklar yüklenecek.

    Güvenlik desteği zorunlu olacak

    AA'da yer alan habere göre, üreticilerin cihazların güvelik açıklarını gidermeleri, güvenlik desteği ve yazılım güncellemeleri sunması zorunlu olacak.

    Üreticiler, bir üründe güvenlik açığı belirlediklerinde derhal tedbir alacak ve 24 saat içinde AB siber güvenlik birimine bilgi verecek.

    telefon

    Yetkili kurumlar, siber güvenlik açığı bulunan akıllı cihazların geri çekilmesine karar verebilecek.

    Kurallara uymayan şirketlere 15 milyon avroya veya küresel cirolarının yüzde 2,5'ine kadar para cezası uygulanabilecek.

    Yasa; bilgisayar, akıllı telefon, ev aleti, sanal destek cihazı ve oyuncak gibi internet bağlantılı çeşitli ürünleri kapsayacak.

    Bu aşamadan sonra yasanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi onayı gerekiyor.


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