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    Akıllı ev sistemleri giderek yaygınlaşıyor

    Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Elibol, geleceğin dünyasında giyilebilir cihazların, artırılmış gerçeklik teknolojisinin ve akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşacağını söyledi.
    • 06.01.2023 - 09:21
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    Akıllı ev sistemleri giderek yaygınlaşıyor

    Akıllı ev cihazları, birçok ev sahibinin işini kolaylaştıracak sistemleri içeriyor. Bu cihazlar, hem evinizi akıllı hale getiriyor hem de güvenliğinizi daha da artırıyor.

    Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Elibol, geleceğin dünyasında giyilebilir cihazların, artırılmış gerçeklik teknolojisinin ve akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşacağını belirtti.

    İHA'nın haberine göre, Doç. Dr. Erdem Elibol, “Kuantum Noktalar (QD), benzersiz elektrik ve optik özelliklere sahip yarı iletkenlerdir. Öyle ki boyutlarına bağlı olarak enerji bant aralıklarının ayarlanabilir olması, çoklu eksiton üretebilmeleri, ucuz maliyetli üretim aşamaları yüksek stabilite özellikleri QD’leri ilgi çekici hale getirmektedir.

    Sahip oldukları bu avantajlar QD’lerin başlıca güneş enerjisi, ışık yayan diyot (LED), biosensör, biyolojik görüntüleme gibi birçok alanda kullanımını yaygınlaştırmaktadır. QD’lerin benzersiz özellikleri onları LED uygulamaları için de aranan materyallerden biri haline getirmiştir.” ifadelerini kullandı.

    Akıllı evler yaygınlaşacak

    Kuantum noktalar (QD) kullanımı ile geleceğin dünyasında giyilebilir cihazların, artırılmış gerçeklik teknolojisinin ve akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşacağının altını çizen Doç. Dr. Erdem Elibol, “Bu bağlamda, gelecekteki gösterim için esneklik, şeffaflık ve uyumluluk konusunda daha katı gereksinimler ortaya konmuştur.” dedi.

    Akıllı ev sistemleri giderek yaygınlaşıyor #1


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