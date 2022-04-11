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    Akıllı telefon birimini kapatan LG'nin gelirleri yüzde 18,5 arttı

    Akıllı telefon üretmeme kararı alan LG, 2022'nin ilk çeyreğine ait gelir raporlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 13:49
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    Akıllı telefon birimini kapatan LG'nin gelirleri yüzde 18,5 arttı

    Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, daha sonra Çinli rakipleriyle baş edemedi ve her geçen gün popülerliğini kaybetti.

    Mobil telefon bölümüyle son 6 yılda toplamda 4.5 milyar dolar zarar açıklayan LG, bu yılın ilk çeyreğinde gelirlerini artırmayı başardı.

    Gelirler yüzde 18,5 arttı

    LG Electronics, 2022'nin ilk çeyreği için ön kazanç sonuçlarını açıkladı. LG, 2022'nin ilk çeyreğinde 21,1 trilyon KRW (17 milyar dolar) gelir bildirdi; bu, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,5’lik artış anlamına geliyor.

    Öte yandan şirket, gelirlerinin büyük bir kısmını ev elektroniği ürünlerinden elde ediyor.

    Güney Koreli şirketten yapılan açıklamada, firmanın kaynaklarını elektrikli araç bileşenleri, akıllı evler, robotik, yapay zeka gibi daha fazla kâr getiren işlere yoğunlaştırmak istediği ifade edilmişti.

    Akıllı telefon birimini kapatan LG nin gelirleri yüzde 18,5 arttı #1


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